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Зеленський: Україна готова до переговорів у будь-якій країні, з якої не летять ракети

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 09:41
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі.

Джерело: звернення Зеленського до білорусів

Пряма мова: "Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатись, ми хочемо закінчення війни. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це ми запропонували російській стороні.

Та й будь-яке інше місто нам підходить – у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними та можуть справді закінчити війну".

Деталі: Зеленський заявив, що Мінськ як можливий майданчик для переговорів обирала не Україна й не Білорусь, а керівництво Росії.

"4 дні тому саме з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка били по наших домівках, били по наших життях. Пішла важка техніка. І це страшне дежавю. Київ атакували о 4-й ранку, у когось таке почуття гумору, як у 1941 році. Ви спали, брати білоруси. А ми прокинулися. Але ви й зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо. Тому що ми виборюємо свою країну, свою свободу", - сказав президент.

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"Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити у Мінську, у вашому місті. Коли ви були нейтральними, ми говорили у Мінську", - наголосив він.

"На війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці, на жаль. З вашої території війська Російської Федерації по Україні запускають ракети. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки. Намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття. До речі, не лише нами, а й нашими батьками та дідами", - сказав президент. 

Зеленський зазначив, що білоруси зараз "іще не зробили свого головного вибору", тому майданчиком для переговорів можуть бути інші міста в інших країнах, але не Мінськ.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще нещодавно. Зробіть правильний вибір. Я впевнений, що це головний вибір вашого великого народу", - звернувся він до білорусів.

"Ви вирішуєте, хто ви, вирішуєте, ким бути. Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви будете дивитися в очі один одному, своїм сусідам, а ми – ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією. Цей вибір ви робите саме зараз, саме сьогодні", - наголосив Зеленський.

Що передувало: У неділю зранку прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до Білорусі нібито для переговорів із Україною.

Теми: ЗеленськийРосіяБілорусь
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