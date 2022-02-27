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Делегація РФ приїхала до Гомеля, кажуть, ніби на переговори з Україною

Неділя, 27 лютого 2022, 09:30

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до Білорусі. Стверджує, що для переговорів із Україною.

Джерело: РБК

Деталі: За словами Пєскова, російська делегація "прибула до Білорусії на переговори з Україною у Гомелі".

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі.

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Теми: РосіяУкраїнаБілорусьвійна
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