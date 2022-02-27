Зеленский: Украина готова к переговорам в любой стране, с которой не летят ракеты

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси.

Источник: обращение Зеленского к белорусам

Прямая речь: "Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне.

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Да и любой другой город нам подходит – в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну".

Детали: Зеленский заявил, что Минск как возможную площадку для переговоров выбирала не Украина и не Беларусь, а руководство России.

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"4 дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника, били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Киев атаковали в 4 утра, у кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. Вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому что мы боремся за свою страну, за свою свободу", - сказал президент.

"Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске", - подчеркнул он.

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне, увы. С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома. Пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. Кстати, не только нами, но и нашим отцами и дедами", - сказал президент.

Зеленский отметил, что белорусы сейчас "еще не сделали свой главный выбор", поэтому площадкой для переговоров могут быть другие города в других странах, но не Минск.

"Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен, это главный выбор вашего великого народа", - обратился он к белорусам.

"Вы решаете, кто вы, вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям, а мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас, именно сегодня", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: В воскресенье утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в Беларусь якобы для переговоров с Украиной.