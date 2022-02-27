На Сумщині бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Однак були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою.

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Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений".

Деталі: Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки по місту.

Диверсанти пошкодили автомобіль прикордонників, які вирушили, щоб перевірити інформацію.

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Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсантів.

До міста Суми з південного сходу насувається велика колона техніки противника.