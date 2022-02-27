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На Сумщині бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників

Альона Мазуренко Неділя, 27 лютого 2022, 09:07
На Сумщині бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників
фото: ДПСУ

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Однак були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою.

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Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений".

Деталі: Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки по місту.

Диверсанти пошкодили автомобіль прикордонників, які вирушили, щоб перевірити інформацію.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсантів.

До міста Суми з південного сходу насувається велика колона техніки противника.

Теми: ЗеленськийБілорусьвійнаСумська область
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