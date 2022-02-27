В Сумской области бой с диверсантами РФ: есть жертвы среди украинских защитников

В Сумской области охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "На одной из улиц военнослужащие обнаружили горящий автомобиль и остановились, чтобы проверить, есть ли люди в машине и оказать помощь. Однако были обстреляны диверсионно-разведывательной группой".

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Пограничники с нацгвардейцами вступили в бой, в результате которого два пограничника погибли, один нацгвардеец ранен".

Детали: Правоохранители получили информацию о подозрительных лицах, расставляющих метки по городу.

Диверсанты повредили автомобиль пограничников, отправившихся, чтобы проверить информацию.

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В настоящее время проверяется район предполагаемого нахождения диверсантов.

В город Сумы с юго-востока надвигается большая колонна техники противника.