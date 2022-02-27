Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі стріляють ракетами по Україні

Мазуренко Альона Неділя, 27 лютого 2022, 10:53
ЛУКАШЕНКО. ФОТО БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Джерело: телеграм-канал самопроголошеного президента Білорусі "Пул Першого", підконтрольне владі Білорусі видання "БЕЛТА"

Пряма мова: "О 11 годині (ввечері 23 лютого - ред.), напередодні цього конфлікту (було вже темно), дійсно, з території приблизно чорнобильських районів, де на навчаннях були російські війська, було запущено дві чи три ракети...

Я не давав їм команди пускати ракети. Я сказав: "Так, хлопці, ми це бачимо". І ось тоді росіяни за цими позиціями випустили дві чи три ракети. Після цього позицій не стало. Але хто у цьому винен? Ви навіщо розв'язали цю війну?"

Деталі: За словами Лукашенка, в 10-15 км від кордону з Білоруссю в Україні виявлили кілька розгорнутих ракетних дивізіонів.

Лукашенко заявив, що, за розвідувальними даними, українська сторона готувалася протягом найближчих хвилин завдати удару по території Білорусі, де після так званих "навчань" залишилася частина російського угруповання.

Союзник президента Росії Володимир Путін заявив, що жоден громадянин Білорусі не воює в Україні.

Пряма мова: "Це брехня. Жодної війни з території Білорусі не йде. Чи допомагаємо ми росіянам? Звичайно допомагаємо! Якщо до нас звертаються з тяжкими пораненнями, ми їх лікуємо. І що в цьому поганого?"

Нагадаємо:

  • Українські ППО збили ракету, випущену з території Білорусі по Києву.

Теми: БілорусьЛукашенкоУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору

фотоУ Харкові крилата ракета влучила в будівлю міськради 

Чоловіки, які прибули на Львівщину, мають стати на військовий облік – Садовий

Путін знає про втрати РФ на війні, але Кремль не може назвати кількість убитих

Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба

Росія знову лякає світ ядерною війною

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко пригрозив Україні своєю "спецоперацією"
На Сумщині бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників
Зеленський: Україна готова до переговорів у будь-якій країні, з якої не летять ракети
Останні новини
15:05
Мальта зупинила схему "золотих паспортів" для росіян і білорусів
15:00
НБУ вимагає заблокувати для РФ та Білорусі кошти від МВФ та бойкотувати делегації
14:37
Від початку повномасштабної війни загинули 2000 мирних українців
14:36
ЗСУ укріплюється на околицях Горлівки та готується до наступу – ОП
14:35
Угода про купівлю "Ідея Банку" банком Ахметова зірвалась
14:27
У Верховної Ради з’явився Telegram-фейк. Потрібна допомога "інформаційного війська"
14:18
У кількох регіонах Росії визнали загибель військових РФ в Україні
14:12
Канцлер Німеччини виключив втручання НАТО у війну РФ проти України
14:07
"Вони розбудили козацький драйв": ворог деморалізований і тікає під Блорусь чи РФ – Арестович
13:57
ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору
Усі новини...