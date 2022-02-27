Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі стріляють ракетами по Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Джерело: телеграм-канал самопроголошеного президента Білорусі "Пул Першого", підконтрольне владі Білорусі видання "БЕЛТА"

Пряма мова: "О 11 годині (ввечері 23 лютого - ред.), напередодні цього конфлікту (було вже темно), дійсно, з території приблизно чорнобильських районів, де на навчаннях були російські війська, було запущено дві чи три ракети...

Я не давав їм команди пускати ракети. Я сказав: "Так, хлопці, ми це бачимо". І ось тоді росіяни за цими позиціями випустили дві чи три ракети. Після цього позицій не стало. Але хто у цьому винен? Ви навіщо розв'язали цю війну?"

Деталі: За словами Лукашенка, в 10-15 км від кордону з Білоруссю в Україні виявлили кілька розгорнутих ракетних дивізіонів.

Лукашенко заявив, що, за розвідувальними даними, українська сторона готувалася протягом найближчих хвилин завдати удару по території Білорусі, де після так званих "навчань" залишилася частина російського угруповання.

Союзник президента Росії Володимир Путін заявив, що жоден громадянин Білорусі не воює в Україні.

Пряма мова: "Це брехня. Жодної війни з території Білорусі не йде. Чи допомагаємо ми росіянам? Звичайно допомагаємо! Якщо до нас звертаються з тяжкими пораненнями, ми їх лікуємо. І що в цьому поганого?"

Нагадаємо: