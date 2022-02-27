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Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси стреляют ракетами по Украине

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:53
ЛУКАШЕНКО. ФОТО БЕЛТА

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетных удары по Украине.

Источник: телеграм-канал самопровозглашённого президента Беларуси "Пул Первого", подконтрольное власти Беларуси издание "БЕЛТА"

Прямая речь: "В 11 часов (вечером 23 февраля - ред. ), накануне этого конфликта (было уже темно), действительно, с территории примерно чернобыльских районов, где на учениях были российские войска, были запущены две или три ракеты...

Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал: "Да, ребята, мы это видим". И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиций не стало. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну?"

Детали: По словам Лукашенко, в 10-15 км от границы с Беларусью в Украине обнаружены несколько развернутых ракетных дивизионов.

Лукашенко заявил, что, по разведывательным данным, украинская сторона готовилась в течение ближайших минут нанести удар по территории Беларуси, где после учений осталась часть российской группировки.

Союзник президента России Владимир Путин заявил, что ни один гражданин Беларуси не воюет в Украине.

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Прямая речь: "Это ложь. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно помогаем! Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого?"

Напомним:

  • Украинские ПВО сбили ракету, выпущенную с территории Беларуси по Киеву.

Темы: БеларусьЛукашенкоУкраинавойна
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