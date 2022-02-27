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Украинские ПВО сбили ракету, выпущенную с территории Беларуси по Киеву

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 08:57

Украинские воздушные силы сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву с территории Беларуси.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь на самолете ТУ-22.

Это очередное военное преступление РБ и РФ".

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Темы: войнаБеларусь
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