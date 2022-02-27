Зеленський: Дії РФ мають ознаки геноциду і тягнуть на міжнародний трибунал

Президент Володимир Зеленський заявляє, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду й наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Джерело: заява президента

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Пряма мова: "Маємо називати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія на шляху зла, світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН".

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо".

Деталі: Він назвав дії Росії проти України терором.

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"Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити", – сказав президент.

Він нагадав, що Росія брехала про те, що не буде чіпати цивільне населення.

"Але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно", – нагадав Зеленський.