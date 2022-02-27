Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Дії РФ мають ознаки геноциду і тягнуть на міжнародний трибунал

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:00

Президент Володимир Зеленський заявляє, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду й наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Джерело: заява президента

Пряма мова: "Маємо називати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія на шляху зла, світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН".

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо".

Деталі: Він назвав дії Росії проти України терором.

"Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити", – сказав президент.

Він нагадав, що Росія брехала про те, що не буде чіпати цивільне населення.

"Але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно", – нагадав Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія знову лякає світ ядерною війною

Янукович у Мінську, Кремль хоче зробити його "президентом України" – джерела

Зеленський звернувся до євреїв: У мовчанні народжується нацизм

відеоУ Харкові – ракетні удари по будівлі головного управління Нацполіції та СБУ

фотоАбрамович терміново продає майно в Лондоні, уряд просять пришвидшити санкції

США закрили небо для російських літаків

Усі новини...
Зеленський
На Сумщині бій з диверсантами РФ: є жертви серед українських захисників
Зеленський: Україна готова до переговорів у будь-якій країні, з якої не летять ракети
Ердоган та Алієв пропонують організувати переговори України з РФ - президент
Останні новини
12:14
Труханов: Ми захищатимемо Одесу, боротимемося за кожен будинок
12:12
Наразі невідомо, коли будуть нові переговори з РФ - Кулеба
12:12
Від ранкових обстрілів у Харкові загинуло щонайменше 4 людей, 9 поранено
12:12
Росія знову лякає світ ядерною війною
12:05
КМДА закликає мережі приватних аптек відновити роботу, аби кияни мали доступ до ліків
11:58
Київщина: окупанти не дають "зелений коридор" і не пускають допомогу
11:49
Українська армія атакувала росіян у Горлівці, окупованій з 2014
11:43
Гуманітарну допомогу надіслали у Бучу з Києва
11:38
Ворог здається, росіяни виходять на протести, роспропаганда дає тріщини – Резніков
11:37
фото, відеоБіля берегів Одеси помітили корабель ворога
Усі новини...