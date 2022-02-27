Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Дії РФ мають ознаки геноциду і тягнуть на міжнародний трибунал

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 10:00
Зеленський: Дії РФ мають ознаки геноциду і тягнуть на міжнародний трибунал

Президент Володимир Зеленський заявляє, що дії Росії проти України мають ознаки геноциду й наполягає на позбавленні РФ права голосу в Раді безпеки ООН.

Джерело: заява президента

Реклама:

Пряма мова: "Маємо називати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія на шляху зла, світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН".

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо".

Деталі: Він назвав дії Росії проти України терором.

ВІДЕО ДНЯ

"Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити", – сказав президент.

Він нагадав, що Росія брехала про те, що не буде чіпати цивільне населення.

"Але з перших годин вторгнення російські війська б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно", – нагадав Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Нам треба 160 винищувачів F-16
Зеленський: Українській далекобійній зброї вдалося вразити ціль за 700 км
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: