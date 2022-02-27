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Зеленский: Действия РФ имеют признаки геноцида и тянут на международный трибунал

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:00
Зеленский: Действия РФ имеют признаки геноцида и тянут на международный трибунал

Президент Владимир Зеленский заявляет, что действия России против Украины имеют признаки геноцида и настаивает на лишении РФ права голоса в Совбезе ООН.

Источник: заявление президента

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Прямая речь: "Мы должны называть вещи своими именами. Преступные действия России против Украины носят признаки геноцида. Об этом я говорил с генсеком ООН. Россия на пути зла, мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН".

"То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем".

Детали: Он назвал действия России против Украины террором.

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"Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли подлинное лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города, они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия лгала о том, что не будет трогать гражданское население.

"Но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно выбрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно", – напомнил Зеленский.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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