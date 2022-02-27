СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників
Служба безпеки України повідомляє, що заволоділа секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога".
Деталі: Зазначається, що серед документів також:
▪️бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;
▪️схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;
▪️умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.
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В СБУ наголошують, що отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані.