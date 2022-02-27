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СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:13

Служба безопасности Украины сообщает, что завладела секретными документами российских военных, которые украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Источник: СБУ

Дословно: "Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, используемые страной-агрессором. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага".

Детали: Отмечается, что среди документов также:

▪️боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

▪схемы действий захватчиков: путей нападения, ухода, заправок и т.п.;

▪условные знаки противника, в частности, дешифрование команд управления.

В СБУ отмечают, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все оставшиеся в живых – обязательно будут наказаны.

 

Темы: войнаСБУ
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