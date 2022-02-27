Мер: На Маріуполь рвались танки, їх зупинили. Підходив корабель

Вночі та вранці з боку Донецька йшла атака на Маріуполь, але її вдалося відбити.

Джерело: коментар мера Вадима Бойченка "Українській правді".

Деталі: вночі з донецького напрямку просувалась важка техніка, але її вдалося розбити.

Пряма мова: "Вночі і вранці рвалися з Донецька танки. Але наші хлопці їх спалили. Це 10-та штурмова бригада і 36-та бригада морської піхоти. Допомагав спецполк "Азов". Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення".

Що ще відомо: За словами мера, просування було і з російського напрямку, вздовж узбережжя Азовського моря.

Пряма мова: "З Росії теж іде просування. Працював по наших хлопцях літак, але вони втримали позиції і не дали пройти. Підходив по морю корабель, але щось його зупинило і він розвернувся і пішов. Але ми замінували всі необхідні ділянки, тому теж готові.

Зараз все місто працює на наших обронців. Намагаємось допомагати всім, чим можна і треба".