Мэр: На Мариуполь рвались танки, их остановили. Подходил корабль

Ночью и утром со стороны Донецка шла атака на Мариуполь, но ее удалось отразить.

Источник: комментарий мэра Вадима Бойченко "Украинской правде".

Подробности: ночью с донецкого направления продвигалась тяжелая техника, но ее удалось разбить.

Прямая речь: "Ночью и утром рвались из Донецка танки. Но наши ребята сожгли их. Это 10-я штурмовая бригада и 36-я бригада морской пехоты. Помогал спецполк "Азов". Удалось взять 6 пленных, сейчас они дают показания".

Что еще известно: По словам мэра, продвижение было и по российскому направлению, вдоль побережья Азовского моря.

Прямая речь: "Из России тоже идет продвижение. Работал по нашим ребятам самолет, но они удержали позиции и не дали пройти. Подходил по морю корабль, но что-то его остановило, он развернулся и ушел. Но мы заминировали все необходимые участки, потому тоже готовы.

Сейчас весь город работает на наших защитников. Стараемся помогать всем, чем можно и нужно".