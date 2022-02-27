Як поводитися на блокпостах: правила

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил".

Деталі: Зокрема, при проходженні блокпоста громадяни мають:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

"У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях", - йдеться в рекомендаціях.