Як поводитися на блокпостах: правила

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

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Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил".

Деталі: Зокрема, при проходженні блокпоста громадяни мають:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

"У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях", - йдеться в рекомендаціях.