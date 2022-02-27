Як поводитися на блокпостах: правила
Неділя, 27 лютого 2022, 10:21
Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах.
Джерело: Резніков у Facebook
Дослівно: "Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
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Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил".
Деталі: Зокрема, при проходженні блокпоста громадяни мають:
- зменшити швидкість автомобіля
- завчасно приготувати документи для перевірки
- вимкнути фари
- увімкнути аварійне світло
- не вести відеозйомку
- без дозволу військових не виходити з автомобіля
- чітко відповідати на питання військових
- бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
- після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.
"У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях", - йдеться в рекомендаціях.
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