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Як поводитися на блокпостах: правила

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 10:21
Як поводитися на блокпостах: правила
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил під час проходження контролю на блокпостах.

Джерело: Резніков у Facebook

Дослівно: "Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

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Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил".

Деталі: Зокрема, при проходженні блокпоста громадяни мають:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеозйомку
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на питання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

"У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях", - йдеться в рекомендаціях.

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Теми: Резніковдорогивійна
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