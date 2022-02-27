Как вести себя на блокпостах: правила

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Для выявления и нейтрализации русских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил".

Детали: В частности, при прохождении блокпоста граждане должны:

снизить скорость автомобиля

заранее приготовить документы для проверки

выключить фары

включить аварийный свет

не вести видеосъемку

без разрешения военных не выходить из автомобиля

четко отвечать на вопросы военных

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля

после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

"В городе в отсутствие большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах", - говорится в рекомендациях.