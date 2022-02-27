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Как вести себя на блокпостах: правила

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:21
Как вести себя на блокпостах: правила
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах.

Источник: Резников в Facebook

Дословно: "Для выявления и нейтрализации русских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

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Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил".

Детали: В частности, при прохождении блокпоста граждане должны:

  • снизить скорость автомобиля
  • заранее приготовить документы для проверки
  • выключить фары
  • включить аварийный свет
  • не вести видеосъемку
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля
  • четко отвечать на вопросы военных
  • быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
  • после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

"В городе в отсутствие большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах", - говорится в рекомендациях.

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Темы: Резниковдорогивойна
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