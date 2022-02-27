Как вести себя на блокпостах: правила
Воскресенье, 27 февраля 2022, 10:21
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах.
Источник: Резников в Facebook
Дословно: "Для выявления и нейтрализации русских диверсантов, а также усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты. Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.
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Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил".
Детали: В частности, при прохождении блокпоста граждане должны:
- снизить скорость автомобиля
- заранее приготовить документы для проверки
- выключить фары
- включить аварийный свет
- не вести видеосъемку
- без разрешения военных не выходить из автомобиля
- четко отвечать на вопросы военных
- быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
- после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.
"В городе в отсутствие большого количества машин и людей на улицах продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах", - говорится в рекомендациях.
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