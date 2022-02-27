В Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст

Міський голова Ірпіня Олександр Маркушин записав відеозвернення, в якому розповів про обстановку в місті – атаку російських окупантів станом на 27 лютого вдалося відбити.

Джерело: Маркушин, місцеві мешканці

Пряма мова: "Атака відбита, до нас підійшло підкріплення".

Деталі: За словами мера, ворожі танки зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі, але напад відбито. На російській техніці позначки у вигляді знака V.

Місцеві жителі повідомляють про те, що ворожа техніка їздила навпростець по приватному сектору - по городах місцевих мешканців. Ймовірно через те, що росіяни не орієнтуються на місцевості, вони досі намагаються рухатися у напрямку Києва.

Крім того, було підірвано черговий міст в цьому регіоні, той що з'єднує Бучу з Ірпенем в районі заправки й ТРЦ "Жираф". Заправка також зайнялася.

Станом на 11-40 кілька російських танків стоять поблизу бучанського переїзду.

Місцева жителька розповіла, що окупанти дезорієнтовані й дезинформовані, бігають навкруги своєї техніки. Також зривають з себе білі стрічки, прикривають позначку V на техніці, бо саме так їх ідентифікує місцева самооборона та знищує.

По Бучі все ще хаотично курсує ворожа військова техніка.

У Бучі у кількох бахатоповерхівках та приватних будинках почалися пожежі.