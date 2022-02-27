Колона ворога з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя

З Дмитрівки в Забуччя у Київській області пішла колона автомобілів ворога з буквою V, яку розшукували українські військові.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Деталі: За словами джерела, колона ворога розділилася і частина йде з Дмитрівки в Забуччя.

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Передісторія: Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просять повідомляти про її місцеперебування.

Станом на 11-40 кілька російських танків стояли поблизу бучанського переїзду.

Місцева жителька Бучі розповіла, що окупанти дезорієнтовані й дезинформовані, бігають навкруги своєї техніки.

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Також зривають з себе білі стрічки, прикривають позначку V на техніці. бо саме так їх ідентифікує місцева самооборона та знищує.

Мер Ірпеня повідомив, що ворожі танки зайшли в місто зі сторони Бучі, але напад відбито. На російській техніці позначки у вигляді знака V.