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В Ирпене отразили атаку врага, в Буче оккупанты дезориентированы. Взорван мост

Светлана КизиловаВоскресенье, 27 февраля 2022, 10:46
В Ирпене отразили атаку врага, в Буче оккупанты дезориентированы. Взорван мост
Пожар в районе взорванного моста, фото Михайлины Скорик

Мэр Ирпеня Александр Маркушин записал видеообращение, в котором рассказал об обстановке в городе – атаку российских оккупантов по состоянию на 27 февраля удалось отбить.

Источник: Маркушин, местные жители

Прямая речь: "Атака отбита, к нам подошло подкрепление".

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Детали: По словам мэра, вражеские танки зашли в Ирпень со стороны Бучи, но нападение отбито. На российской технике отметки в виде знака V.

Местные жители сообщают о том, что вражеская техника ездила прямиком по частному сектору, по огородам местных жителей. Вероятно, потому, что россияне не ориентируются на местности, и они до сих пор пытаются двигаться в направлении Киева.

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Кроме того, был взорван очередной мост в этом регионе, соединяющий Бучу с Ирпенем в районе заправки и ТРЦ "Жираф". Заправка загорелась.

По состоянию на 11-40 несколько вражеских танков стоят вблизи бучанского переезда. Местная жительница рассказала, что оккупанты дезориентированы и дезинформированы, бегают вокруг своей техники. Также срывают с себя белые ленты, прикрывают отметку V на технике, потому что именно так их идентифицирует местная самооборона и уничтожает.

По Буче все еще хаотично курсирует российская военная техника.

В Буче в нескольких многоэтажках и частных домах начались пожары.

Темы: войнаКиевская область
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