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Війська РФ намагалися прорватися до Бучі, Ірпеня і Гостомеля, їх зупинили – Арестович

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:51
Олексій Арестович, фото ОП

Російські війська у неділю зранку спробували просунутися в бік міст Буча, Ірпінь і Гостомель на Київщині, але були зупинені Збройними силами України.

Джерело: радник голови Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу

Пряма мова: "Що стосується Києва і ситуації на західних околицях столиці. Там ворог зранку спробував просунутися в бік міста Буча, міста Гостомель, міста Ірпінь. Але потрапив під потужний ракетний, артилерійський і авіаційний удари Збройних Сил України.

Противник дезорганізований, і зараз лише невеличкі його сили вдаються до спроб провести розвідку в напрямку міста Ірпінь".

Деталі: Арестович підкреслив, що ЗСУ контролюють ситуацію і знищують ворога.

"До речі, підключилися місцеві жителі, і частину російських БМД, російських десантників спалили коктейлями Молотова прямо в Бучі", - розповів він.

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Арестович також закликав не вірити ніяким чуткам про те, що "Харків впав".

"Невеличке скупчення противника, порядка 8-12 автомобілів, намагалося пройти вглибину Харкова. Їх оточили і зараз уже наполовину знищили… Харків’яни тримають оборону і вправно знищують ворога", - запевнив радник голови ОП.

Загалом, за його словами, противник деморалізований і не чинить активних наступальних дій.

На південному фронті немає нових просувань противника, додав він: "Не видно просувань противника ані в напрямку Енергодара, ані Запоріжжя, ані Маріуполя".

Теми: Київська областьХарківвійна
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