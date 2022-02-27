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Войска РФ пытались прорваться в Бучу, Ирпень и Гостомель, их остановили – Арестович

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:51
Алексей Арестович, фото ОП

Российские войска в воскресенье утром попытались продвинуться в сторону городов Буча, Ирпеня и Гостомеля в Киевской области, но были остановлены Вооруженными силами Украины.

Источник: советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге

Прямая речь: "Что касается Киева и ситуации в западных окрестностях столицы. Там враг с утра попытался продвинуться в сторону города Буча, города Гостомель, города Ирпень. Но попал под мощный ракетный, артиллерийский и авиационный удары Вооруженных сил Украины.

Противник дезорганизован, и сейчас лишь небольшие его силы предпринимают попытки провести разведку в направлении города Ирпень".

Детали: Арестович подчеркнул, что ВСУ контролируют ситуацию и уничтожают врага.

"Кстати, подключились местные жители, и часть российских БМД, российских десантников сожгли коктейлями Молотова прямо в Буче", – рассказал он.

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Арестович также призвал не верить никаким слухам о том, что "Харьков пал".

"Небольшое скопление противника, порядка 8-12 автомобилей, пыталось пройти в глубину Харькова. Их оцепили и сейчас уже наполовину уничтожили… Харьковчане держат оборону и умело уничтожают врага", - заверил советник главы ОП.

В целом, по его словам, противник деморализован и не совершает активных наступательных действий.

На южном фронте нет новых продвижений противника, добавил он: "Не видно продвижений противника ни в направлении Энергодара, ни Запорожья, ни Мариуполя".

Темы: Киевская областьХарьковвойна
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