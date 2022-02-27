Деяких в'язнів звільняють з-під варти: вони йдуть захищати Україну

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати Україну на війні з Росією.

Джерело: таку інформацію підтвердив прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк виданню "Громадське"

Деталі: За його словами, питання щодо більшості бажаючих узгоджується: "до уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття".

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Зокрема, на бойові завдання уже відправився Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Торбіну дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

Колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

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Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко та комбат "Донбасу" Семен Семенченко. Але питання щодо них ще узгоджується.