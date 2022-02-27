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Деяких в'язнів звільняють з-під варти: вони йдуть захищати Україну

Мазуренко Альона Неділя, 27 лютого 2022, 12:39

З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати Україну на війні з Росією.

Джерело: таку інформацію підтвердив прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк виданню "Громадське"

Деталі: За його словами, питання щодо більшості бажаючих узгоджується: "до уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття".

Зокрема, на бойові завдання уже відправився Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Торбіну дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

Колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко та комбат "Донбасу" Семен Семенченко. Але питання щодо них ще узгоджується.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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