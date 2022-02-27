Некоторых заключённых освобождают из-под стражи: они идут защищать Украину

С мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать Украину на войне с Россией.

Источник: такую ​​информацию подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк изданию "Громадське"

Детали: По его словам, вопрос о большинстве желающих согласовывается: "учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние".

В частности, на боевые задания уже отправился Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Сумку позволили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу.

Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.