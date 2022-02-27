Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Некоторых заключённых освобождают из-под стражи: они идут защищать Украину

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 11:39

С мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать Украину на войне с Россией.

Источник: такую ​​информацию подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк изданию "Громадське"

Детали: По его словам, вопрос о большинстве желающих согласовывается: "учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние".

Реклама:

В частности, на боевые задания уже отправился Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Сумку позволили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: