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Некоторых заключённых освобождают из-под стражи: они идут защищать Украину

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 12:39

С мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать Украину на войне с Россией.

Источник: такую ​​информацию подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк изданию "Громадське"

Детали: По его словам, вопрос о большинстве желающих согласовывается: "учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние".

В частности, на боевые задания уже отправился Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Сумку позволили взять в подразделение еще с десяток человек, которых он также выбрал из осужденных.

Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу.

Кроме того, заявление на участие в боевых действиях написал бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и комбат "Донбасса" Семен Семенченко. Но вопрос о них еще согласовывается.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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