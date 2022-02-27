Колонна врага с буквой V идет из Дмитриевки в Забучье

Из Дмитровки в Забучье ушла колонна автомобилей с буквой V.

Источник: информированный собеседник "Украинской правды"

Детали: По словам источника, колонна врага разделилась и часть идет из Дмитровки в Забучье.

карта google

Предыстория: Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просят сообщать о ее местонахождении.

По состоянию на 11-40 несколько российских танков стояли вблизи бучанского переезда.

Местная жительница Бучи рассказала, что оккупанты дезориентированы и дезинформированы, бегают вокруг своей техники.

Также срывают с себя белые ленты, прикрывают отметку V на технике, потому что именно так их идентифицирует местная самооборона и уничтожает.

Мэр Ирпеня сообщил, что вражеские танки зашли в город со стороны Бучи, но нападение отражено. На российской технике отметки в виде знака V.