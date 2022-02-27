Харків під контролем ЗСУ, йде зачистка, окупанти масово здаються – голова ВЦА

Збройні сили України повністю відновили контроль над Харковом, іде зачистка міста від окупантів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Facebook

Дослівно: "Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога".

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Деталі: За словами голови ВЦА, ворог абсолютно деморалізований.

"Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються", – пише він.

Щодо ситуації в області, Синєгубов повідомив, що Чугуїв повністю контрольований українськими військами, розвішені українські прапори на адмінбудівлях.

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Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському.

"Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу", – зазначив голова ВЦА.