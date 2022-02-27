Харьков под контролем ВСУ, идет зачистка, оккупанты массово сдаются – глава ВГА

Вооруженные силы Украины полностью восстановили контроль над Харьковом, идет зачистка города от оккупантов.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Facebook

Дословно: "Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага".

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Детали: По словам главы ВГА, враг абсолютно деморализован.

"Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ – сдаются", – пишет он.

Относительно ситуации в области, Синегубов сообщил, что Чугуев полностью контролируется украинскими войсками, развешены украинские флаги на админзданиях.

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Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.

"Фиксуем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу", – отметил глава ВГА.