З'явилось відео боїв за Ірпінь

Захисники опублікували відео розбитої ворожої групи при спробі прорватися з Бучі в Ірпінь і далі у бік Києва.

Джерело: відео УП

Деталі: Боєць, що знімає відео, каже, що спробу прориву вдало відбили. Вбито чотирьох "москалів".

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Пряма мова бійця: "Оце буде з усіма свинособаками".

Обережно, кадри містять чутливу інформацію – знищених ворогів.

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Передісторія: В Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст.