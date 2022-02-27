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З'явилось відео боїв за Ірпінь

Євген КізіловНеділя, 27 лютого 2022, 13:45

Захисники опублікували відео розбитої ворожої групи при спробі прорватися з Бучі в Ірпінь і далі у бік Києва.

Джерело: відео УП

Деталі: Боєць, що знімає відео, каже, що спробу прориву вдало відбили. Вбито чотирьох "москалів".

Пряма мова бійця: "Оце буде з усіма свинособаками".

Обережно, кадри містять чутливу інформацію – знищених ворогів.

Передісторія: В Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст.

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Теми: Київвійна
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