З'явилось відео боїв за Ірпінь
Неділя, 27 лютого 2022, 12:45
Захисники опублікували відео розбитої ворожої групи при спробі прорватися з Бучі в Ірпінь і далі у бік Києва.
Джерело: відео УП
Деталі: Боєць, що знімає відео, каже, що спробу прориву вдало відбили. Вбито чотирьох "москалів".
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Пряма мова бійця: "Оце буде з усіма свинособаками".
Обережно, кадри містять чутливу інформацію – знищених ворогів.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія: В Ірпені відбили атаку ворога, у Бучі окупанти дезорієнтовані. Підірвано міст.