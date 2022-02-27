Появилось видео боев за Ирпень

Защитники опубликовали видео разбитой вражеской группы при попытке прорваться из Бучи в Ирпень и дальше в сторону Киева.

Источник: видео УП

Детали: Боец, снимающий видео, говорит, что попытку прорыва удачно отбили. Убиты четыре "москаля".

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Прямая речь бойца: "Такое будет со всеми свинособаками".

Аккуратно, кадры содержат чувствительную информацию – уничтоженных врагов.

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Предыстория: В Ирпене отразили атаку врага, в Буче оккупанты дезориентированы. Взорван мост.