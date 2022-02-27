З 28 лютого закриваються всі пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю

На кордоні з Росією, Білоруссю та на напрямку Придністров’я з 28 лютого закриваються усі пункти пропуску

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Зазначається, що в зв’язку з військовою агресією з боку Росії та введенням воєнного стану на території України, уряд затвердив розпорядження про тимчасове закриття пунктів пропуску.

Дослівно: "Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на усій ділянці кордону з РФ, РБ, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону (Придністров’я).

Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких "Бориспіль", "Київ"(Жуляни), "Харків", "Одеса", "Львів" та ін.

Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України".