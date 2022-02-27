С 28 февраля закрываются все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью

На границе с Россией, Беларусью и в направлении Приднестровья с 28 февраля закрываются все пункты пропуска

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Отмечается, что в связи с военной агрессией со стороны России и введением военного положения на территории Украины правительство утвердило распоряжение о временном закрытии пунктов пропуска.

Дословно: "В частности, с 00 часов 00 мин. 28 февраля 2022 г. будут временно закрыты пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля на всем участке границы с РФ, РБ, а также на центральном участке украинско-молдавской границы (Приднестровье) ).

Это касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых "Борисполь", "Киев"(Жуляны), "Харьков", "Одесса", "Львов" и другие.

В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины".