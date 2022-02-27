Дружина ексвійськового аташе РФ у США – українцям: Мені соромно за війну, пробачте нас

Дружина колишнього Військового Аташе Росії у США Ольга Маршанкіна записала відеозвернення до росіян та, насамперед, до українців, де попросила вибачення за війну, яку Росія розпочала в Україні.

Джерело: відеозвернення Маршанкіної

Пряма мова Маршанкіної: "Росія – це моя країна, я ніде не змогла би жити, крім своєї країни. І сьогодні мені вперше за неї стало соромно. По-справжньому соромно. Я не можу це донести ні до кого. Невже ми не розуміємо, що відбувається щось жахливе".

Реклама:

Деталі: Вона розповіла, що порівняла повідомлення російських та українських ЗМІ і не могла після цього мовчати.

Вигадані причини, через які Росія розпочала війну проти України Маршанкіна порівняла з ситуацією, коли одному чоловікові здалося, що інший хоче дати йому по пиці і той вирішив "зіграти на випередження" і дати першим.

Пряма мова Маршанкіної: "Усі ті (українці – ред.), хто мене бачив, з ким я бачилась, адже у мене там (в Україні – ред.) багато знайомих, близьких та й просто є люди, з якими я на вулиці зустрічалась, у магазинах, у таксі та де-завгодно. Я хотіла б вам сказати – мені дуже соромно за те, що відбувається. Я розумію, що моє "вибачте" не змінить того жаху, в якому ви зараз живете. Це більше для себе, аніж для вас. Пробачте нас".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: