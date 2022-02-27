Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Дружина ексвійськового аташе РФ у США – українцям: Мені соромно за війну, пробачте нас

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 14:13
Дружина ексвійськового аташе РФ у США – українцям: Мені соромно за війну, пробачте нас
Скриншот з відео

Дружина колишнього Військового Аташе Росії у США Ольга Маршанкіна записала відеозвернення до росіян та, насамперед, до українців, де попросила вибачення за війну, яку Росія розпочала в Україні.

Джерело: відеозвернення Маршанкіної

Пряма мова Маршанкіної: "Росія – це моя країна, я ніде не змогла би жити, крім своєї країни. І сьогодні мені вперше за неї стало соромно. По-справжньому соромно. Я не можу це донести ні до кого. Невже ми не розуміємо, що відбувається щось жахливе".

Реклама:

Деталі: Вона розповіла, що порівняла повідомлення російських та українських ЗМІ і не могла після цього мовчати.

Вигадані причини, через які Росія розпочала війну проти України Маршанкіна порівняла з ситуацією, коли одному чоловікові здалося, що інший хоче дати йому по пиці і той вирішив "зіграти на випередження" і дати першим.

Пряма мова Маршанкіної: "Усі ті (українці – ред.), хто мене бачив, з ким я бачилась, адже у мене там (в Україні – ред.) багато знайомих, близьких та й просто є люди, з якими я на вулиці зустрічалась, у магазинах, у таксі та де-завгодно. Я хотіла б вам сказати – мені дуже соромно за те, що відбувається. Я розумію, що моє "вибачте" не змінить того жаху, в якому ви зараз живете. Це більше для себе, аніж для вас. Пробачте нас".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Дочка голови Чечні, 23-річна Айшат Кадирова написала в Instagram, що ніхто не хоче війни в Україні.
  • 25 лютого донька прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Єлизавета Пєскова, опублікувала у своєму Instagram пост зі словами "Ні війні", але менше, ніж через годину видалила його.

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: