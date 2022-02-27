Жена экс-военного атташе РФ в США – украинцам: Мне стыдно за войну, простите нас

Жена бывшего Военного Атташе России в США Ольга Маршанкина записала видеообращение к россиянам и, прежде всего, к украинцам, где извинилась за войну, которую Россия начала в Украине.

Источник: видеообращение Маршанкиной

Прямая речь Маршанкиной: "Россия – это моя страна, я нигде не могла бы жить, кроме своей страны. И сегодня мне впервые за нее стало стыдно. По-настоящему стыдно. Я не могу это донести ни до кого. Неужели мы не понимаем, что происходит что-то ужасное".

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Детали: Она рассказала, что сравнила сообщения российских и украинских СМИ и не могла после этого молчать.

Вымышленные причины, по которым Россия начала войну против Украины, Маршанкина сравнила с ситуацией, когда одному мужчине показалось, что другой хочет дать ему по морде и тот решил "сыграть на опережение" и дать первым.

Прямая речь Маршанкиной: "Все те (украинцы – ред.), кто меня видел, с кем я виделась, ведь у меня там (в Украине – ред.) много знакомых, близких и просто есть люди, с которыми я на улице встречалась, в магазинах, в такси и где-угодно. Я хотела бы вам сказать – мне очень стыдно за происходящее. Я понимаю, что мое "простите" не изменит ужаса, в котором вы сейчас живете. Это больше для себя, чем для вас. Простите нас".

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