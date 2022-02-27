Українські захисники знешкодили колону V

Збройні сили та тероборона зупинили колону небезпечних терористів під літерою V.

Джерело: співрозмовники "Української правди"

Деталі: Зазначається, що українські захисники знайшли одну таку машину та зупинили колону.

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Серед техніки - Бук. Саме таким росіяни збили Малайзійський боїнг MH17.

Наголошується, що небезпечних терористів знешкодили.

На відео один із військових повідомляє, що колона V – це кадировці.

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Передісторія: Українські військові розшукували колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просили повідомляти про її місцеперебування.

Зазначалося, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Пізніше стало відомо, що колона рухалася з Дмитрівки в Забуччя у Київській області.