Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники знешкодили колону V

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 15:21

Збройні сили та тероборона зупинили колону небезпечних терористів під літерою V.

Джерело: співрозмовники "Української правди"

Деталі: Зазначається, що українські захисники знайшли одну таку машину та зупинили колону.

Серед техніки - Бук. Саме таким росіяни збили Малайзійський боїнг MH17.

 

Наголошується, що небезпечних терористів знешкодили.

 

На відео один із військових повідомляє, що колона V – це кадировці.

 

Передісторія: Українські військові розшукували колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просили повідомляти про її місцеперебування.

Зазначалося, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Пізніше стало відомо, що колона рухалася з Дмитрівки в Забуччя у Київській області.

Теми: РосіявійнаКадиров
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США закрили небо для російських літаків

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Сумщина: Байрактар знищив дві колони ворога

Україна може незабаром отримати понад 4 мільярди доларів від МВФ та Світового банку

відеоОкупанти бомблять Житомир: влучили у будинок біля лікарні

По Харкову ворог випустив 16 ракет зі стратегічного бомбардувальника у понеділок

Усі новини...
Росія
Дружина ексвійськового аташе РФ у США – українцям: Мені соромно за війну, пробачте нас
Уряд Італії схвалив негайне виділення 110 млн євро Україні
Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують
Останні новини
05:34
Exxon Mobil припиняє видобувати нафту і газ в Росії
05:30
"Путін прорахувався": Байден похвалив український народ за хоробрість і рішучість
05:02
Boeing припиняє обслуговування російських авіакомпаній, а Аmerican Еxpress – співпрацю з банками
04:30
фото Австрія надасть Україні пальне, шоломи і бронежилети
04:25
Держприкордонслужба: Кордон з ЄС та Молдовою вже менш завантажений
04:15
США закрили небо для російських літаків
04:00
Ворог мінує кинуту техніку – Центр протидії дезінформації
03:53
фото, відео Жителька Бурятії вийшла на пікет: впізнала сина серед полонених в Україні
03:50
Влада РФ погрожує заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення
03:39
Після спілкування з російськими загарбниками на Харківщині зник депутат – ЗМІ
Усі новини...