Українські захисники знешкодили колону V
Неділя, 27 лютого 2022, 15:21
Збройні сили та тероборона зупинили колону небезпечних терористів під літерою V.
Джерело: співрозмовники "Української правди"
Деталі: Зазначається, що українські захисники знайшли одну таку машину та зупинили колону.
Серед техніки - Бук. Саме таким росіяни збили Малайзійський боїнг MH17.
Наголошується, що небезпечних терористів знешкодили.
На відео один із військових повідомляє, що колона V – це кадировці.
Передісторія: Українські військові розшукували колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Жителів Київщини просили повідомляти про її місцеперебування.
Зазначалося, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.
Пізніше стало відомо, що колона рухалася з Дмитрівки в Забуччя у Київській області.