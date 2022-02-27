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Украинские защитники обезвредили колонну V

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:21
Украинские защитники обезвредили колонну V

Вооруженные силы и терроборона остановили колонну опасных террористов под буквой V.

Источник: собеседники "Украинской правды"

Детали: Отмечается, что украинские защитники нашли одну такую машину и остановили колонну.

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Среди техники – Бук. Именно таким россияне сбили Малайзийский боинг MH17.

 

Отмечается, что опасных террористов обезвредили.

 

На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

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Предыстория: Украинские военные разыскивали колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просили сообщать о ее местонахождении.

Отмечалось, что это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

Позже стало известно, что колонна двигалась из Дмитровки в Забучье в Киевской области.

Темы: РосcиявойнаКадыров
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