Украинские защитники обезвредили колонну V

Вооруженные силы и терроборона остановили колонну опасных террористов под буквой V.

Источник: собеседники "Украинской правды"

Детали: Отмечается, что украинские защитники нашли одну такую машину и остановили колонну.

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Среди техники – Бук. Именно таким россияне сбили Малайзийский боинг MH17.

Отмечается, что опасных террористов обезвредили.

На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

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Предыстория: Украинские военные разыскивали колонну вражеской техники, обозначенную буквой V. Жителей Киевщины просили сообщать о ее местонахождении.

Отмечалось, что это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей.

Позже стало известно, что колонна двигалась из Дмитровки в Забучье в Киевской области.