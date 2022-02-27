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Російських військ у Києві немає, триває боротьба з диверсантами - Кличко

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 14:25
Російських військ у Києві немає, триває боротьба з диверсантами - Кличко

Столиця України продовжує тримати оборону: російських військ у Києві немає, триває боротьба з диверсійними групами.

Джерело: Кличко у відеозверненні

Пряма мова: "Друзі! Дорогі кияни! Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає.

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Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

Деталі: Мер нагадав, що запроваджена в суботу комендантська година триватиме до ранку понеділка.

Не можна виходити на вулицю. Лише за сигналом повітряної тривоги, коли ви йдете в укриття.

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Теми: війнаКиїв
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