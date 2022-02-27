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Российских войск в Киеве нет, продолжается борьба с диверсантами - Кличко

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:25
Российских войск в Киеве нет, продолжается борьба с диверсантами - Кличко

Столица Украины продолжает держать оборону: российских войск в Киеве нет, идет борьба с диверсионными группами.

Источник: Кличко в видеообращении

Прямая речь: "Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет.

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Но наши военные, правоохранители и тербороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

Детали: Мэр напомнил, что введенный в субботу комендантский час будет продолжаться до утра понедельника.

Нельзя выходить на улицу. Только по сигналу воздушной тревоги, когда вы идете в укрытие.

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Темы: войнаКиев
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