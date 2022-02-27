Российских войск в Киеве нет, продолжается борьба с диверсантами - Кличко
Воскресенье, 27 февраля 2022, 15:25
Столица Украины продолжает держать оборону: российских войск в Киеве нет, идет борьба с диверсионными группами.
Источник: Кличко в видеообращении
Прямая речь: "Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет.
Но наши военные, правоохранители и тербороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.
Детали: Мэр напомнил, что введенный в субботу комендантский час будет продолжаться до утра понедельника.
Нельзя выходить на улицу. Только по сигналу воздушной тревоги, когда вы идете в укрытие.