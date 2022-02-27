Російські війська підійшли до Енергодару

Російська військова техніка перебуває досить близько до Енергодару Запорізькій області.

Джерело: міський голова Енергодару Дмитро Орлов у своєму зверненні, передає Укрінформ

Пряма мова: "Станом на 14:30 ситуація в місті залишається напруженою. В Дніпрорудному та Василівці йдуть бої. Ворожа техніка біля Енергодару знаходиться досить близько, переміщується постійно, тому ситуація залишається складною. Вже в місті працюють невеличкі диверсійні групи, які намагаються прорватися на об’єкти".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що російські окупанти встановлюють "Гради" в напрямку Енергодару.