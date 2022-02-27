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Российские войска подошли к Энергодару

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 16:17

Российская военная техника находится достаточно близко к Энергодару Запорожской области.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в своем обращении, передает Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на 14.30 ситуация в городе остается напряженной. В Днепрорудном и Васильевке идут бои. Вражеская техника возле Энергодара находится достаточно близко, перемещается постоянно, поэтому ситуация остается сложной. Уже в городе работают небольшие диверсионные группы, пытающиеся прорваться на объекты".

Детали: Ранее сообщалось, что российские оккупанты устанавливают "Грады" в направлении Энергодара.

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Темы: ЗапорожьевойнаРосcияармия
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