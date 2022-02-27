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Війська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Мазуренко Альона Неділя, 27 лютого 2022, 16:35
фото: getty images

В результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія". 

Джерело: пресслужба "Укроборонпрому", співрозмовники "Радіо Свобода" на підприємстві "Антонов", міський голова Бучі

Дослівно: "Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це відбулося на аеродромі "Антонов" в Гостомелі під Києвом, де перебував літак.

Його відновлення коштуватиме більше 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор".

Деталі: Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив, що за орієнтовними підрахунками на це знадобиться більше 3 млрд доларів та понад 5 років, але наше завдання зробити так, аби ці витрати покрила Росія.

За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, це сталося ще 24 лютого.

Пряма мова Федорука: "Після 5-го авіанальоту розбомбили "Мрію" повністю. Це трапилось в перший день (24 лютого – ред.). Обстрілювали з вертольотів".

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Іншим літакам "Антонова" вдалося вилетіти до початку вторгнення Росії. Так, АН-124-100 "Руслан" з бортовим номером UR-82007 23 лютого вилетів в Малайзію.

Теми: авіаУкраїнавійнаРосія
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