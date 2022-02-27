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Войска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:35
фото: getty images

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома", поинформированные собеседники "Радио Свобода" на предприятии "Антонов", городской голова Бучи

Дословно: "Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор".

Детали: Гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что по ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет, но наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла Россия.

По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, это произошло еще 24 февраля.

Прямая речь Федорука: "После 5-го авианалета разбомбили "Мрию" полностью. Это произошло в первый день (24 февраля – ред.). Обстреливали с вертолетов".

Другим самолетам "Антонова" удалось вылететь до начала вторжения России. Так, Ан-124-100 "Руслан" с бортовым номером UR-82007 23 февраля вылетел в Малайзию.

Темы: авиаУкраинавойнаРосcия
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