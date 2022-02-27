Кулеба про ядерну погрозу Путіна: Це буде катастрофа для світу, але нас не зламає

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає наказ президента РФ Владіміра Путіна перевести сили стримування, у тому числі ядерну зброю, у готовність є спробою тиску на українську делегацію перед переговорами.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу для іноземних журналістів, повідомляє "Європейська правда".

"Цей наказ президента Путіна надійшов невдовзі після оголошення про те, що дві делегації готові зустрітися. Ми розцінюємо це оголошення, цей наказ як підняття ставок та створення додаткового тиску на українську делегацію. Але ми не піддамося цьому тиску", - сказав Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україна іде на переговори, щоб вислухати Росію, та висловити свою позицію.

"Ми скажемо їм про те, що ми думаємо про це. Те, про що ми готові обговорити - як зупинити війну та деокупувати наші території. Повна зупинка", - заявив глава МЗС України.

"Якщо наказ президента Путіна привести у бойову готовність його ядерну зброю є прямою погрозою використати цю ядерну зброю проти України, то у мене дуже просте повідомлення: це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає", - сказав глава української дипломатії.

Як повідомлялося, українська та російська сторони зустрінуться для переговорів у районі річки Прип'ять. Про це стало відомо після телефонної розмову президента України Володимира Зеленського з з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У неділю президент Росії Владімір Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Стратегічні сили стримування допускають можливість "стримування агресії проти РФ та її союзників" у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї.