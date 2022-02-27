Українська та російська сторони зустрінуться в районі річки Прип'ять
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
Джерело: Офіс Президента у Telegram.
Дослівно: "Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять".
Деталі: Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Що передувало: Раніше Росія заявила, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю.
Також Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування.