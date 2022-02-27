Україна шукає водіїв з вантажівками, щоб возити з Польщі гумдопомогу
Неділя, 27 лютого 2022, 17:40
Львівська облдержадміністрація шукає багато вантажівок, які постійно курсуватимуть між Польщею та Україною.
Джерело: глава Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook
Пряма мова Козицького: "Створюємо "зелений" коридор для перевезення гуманітарної допомоги з Польщі в Україну через Львівщину.
Нам треба багато вантажівок, які постійно курсуватимуть між двома країнами. Возитимуть речі першої необхідності, медикаменти тощо.
Польська сторона організовує гуманітарний хаб з цілої Європи для допомоги нашим воїнам та переселенцям".
Деталі: Козицький просить писати у приватні повідомлення Департаменту економічної політики Львівської ОДА.