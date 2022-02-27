Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина ищет водителей с грузовиками, чтобы возить из Польши гумпомощь

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 16:40
Украина ищет водителей с грузовиками, чтобы возить из Польши гумпомощь

Львовская облгосадминистрация ищет много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между Польшей и Украиной.

Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook

Прямая речь Козицкого: "Создаем зеленый коридор для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину через Львовщину.

Реклама:

Нам нужно много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между двумя странами. Возят вещи первой необходимости, медикаменты и т.д.

Польская сторона организует гуманитарный хаб из всей Европы для помощи нашим воинам и переселенцам".

Детали: Козицкий просит писать в частные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОГА.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: гуманитаркаПольшаЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
гуманитарка
Болгария дает 150 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине
Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии
Во Львове исчезла гуманитарка из США на 34 миллиона – СМИ
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: