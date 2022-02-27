Украина ищет водителей с грузовиками, чтобы возить из Польши гумпомощь
Воскресенье, 27 февраля 2022, 16:40
Львовская облгосадминистрация ищет много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между Польшей и Украиной.
Источник: глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook
Прямая речь Козицкого: "Создаем зеленый коридор для перевозки гуманитарной помощи из Польши в Украину через Львовщину.
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Нам нужно много грузовиков, которые будут постоянно курсировать между двумя странами. Возят вещи первой необходимости, медикаменты и т.д.
Польская сторона организует гуманитарный хаб из всей Европы для помощи нашим воинам и переселенцам".
Детали: Козицкий просит писать в частные сообщения Департамента экономической политики Львовской ОГА.
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