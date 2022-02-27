70% українців упевнені в перемозі України, 91% підтримують Зеленського

Соціологи твердять, що 70% українців упевнені в перемозі Збройних Сил над російськими окупантами, і 91% опитаних підтримують дії президента Володимира Зеленського.

Джерело: соціологічне опитування групи "Рейтинг" проведене 26-27 лютого

Деталі: Водночас, 16% опитаних не впевнені в перемозі українського війська над російським загарбниками.

15% опитаних не змогли відповісти, хто переможе.

Серед тих, хто впевнений в перемозі України – 47% сказали, що абсолютно впевнені в перевазі України, 23 – скоріше впевнені.

Відносно більше українців упевнені в перемозі ЗСУ в західних та центральних областях (78% і 75% відповідно), відносно менше – в південних та східних (66% і 64% відповідно).

59% українців цілком підтримують дії президента Зеленського, 32% скоріше підтримують.

Соціологи опитали телефоном 2000 жителів України старше 18 років у всіх регіонах, за винятком окупованих районів Донеччини та Луганщини та Кримського півострова. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.