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70% українців упевнені в перемозі України, 91% підтримують Зеленського

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 18:09
70% українців упевнені в перемозі України, 91% підтримують Зеленського
Фото ілюстративне facebook-сторінки "повернись живим"

Соціологи твердять, що 70% українців упевнені в перемозі Збройних Сил над російськими окупантами, і 91% опитаних підтримують дії президента Володимира Зеленського.

Джерело: соціологічне опитування групи "Рейтинг" проведене 26-27 лютого

Деталі: Водночас, 16% опитаних не впевнені в перемозі українського війська над російським загарбниками.

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15% опитаних не змогли відповісти, хто переможе.

Серед тих, хто впевнений в перемозі України – 47% сказали, що абсолютно впевнені в перевазі України, 23 – скоріше впевнені.

Відносно більше українців упевнені в перемозі ЗСУ в західних та центральних областях (78% і 75% відповідно), відносно менше – в південних та східних (66% і 64% відповідно). 

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59% українців цілком підтримують дії президента Зеленського, 32% скоріше підтримують.

Соціологи опитали телефоном 2000 жителів України старше 18 років у всіх регіонах, за винятком окупованих районів Донеччини та Луганщини та Кримського півострова. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Динаміка впевненості українців у Збройних силах України
Динаміка впевненості українців у Збройних силах України
Фото: соціологічна група "Рейтинг"

Теми: РосіявійнаЗеленськийЗбройні сили
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