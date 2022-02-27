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70% украинцев уверены в победе Украины, 91% поддерживают Зеленского

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 18:09
70% украинцев уверены в победе Украины, 91% поддерживают Зеленского
Фото иллюстративное facebook-страницы "Повернись живым"

Социологи утверждают, что 70% украинцев уверены в победе вооруженных сил над российскими оккупантами, и 91% опрошенных поддерживают действия президента Владимира Зеленского.

Источник: социологический опрос группы "Рейтинг" проведенный 26-27 февраля

Детали: В то же время 16% опрошенных не уверены в победе украинского войска над российским захватчиками.

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15% опрошенных затруднились ответить, кто победит.

Среди тех, кто уверен в победе Украины – 47% сказали, что абсолютно уверены в преимуществе Украины над русскими захватчиками, 23 – скорее уверены.

Относительно большее количество украинцев уверены в победе ВСУ в западных и центральных областях (78% и 75% соответственно), относительно меньше – в южных и восточных (66% и 64% соответственно).

ВИДЕО ДНЯ

59% украинцев полностью поддерживают действия президента Зеленского, 32% скорее поддерживают.

Динамика поддержки населением ВСУ
Динамика поддержки населением ВСУ
Инфографика: группа "Рейтинг"

Темы: РосcиявойнаЗеленскийВооруженные силы
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