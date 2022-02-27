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Окупанти у Криму збирають чоловіків на війну з Україною – Кримська платформа 

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 18:14

Російська окупанти в Криму почали активно забирати чоловіків на війну проти України у складі різних підрозділів армії РФ, повідомляє "Кримська платформа".

Джерело: "Кримська платформа" у Facebook

Дослівно: "За нашою інформацією, у лавах ворожої армії є чимало чоловіків, яких призвали в Криму, а тепер – кинули воювати проти України. З родичами таких військових в Криму проводяться зустрічі, їх повідомляють про можливість отримання психологічної допомоги у разі потреби на час фактичної участі членів їхніх родин у військових діях проти України. Але про це навіть не кажуть прямо, стверджуючи, що вони задіяні у якійсь "спецоперації".

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При цьому, за наявною інформацією, про місцезнаходження, фізичний стан осіб, які були відправлені на так звану "спецоперацію", родини будуть повідомлені лише після її закінчення".

Деталі: На думку "Кримської платформи", це означає, що про смерть чи полон людини родичі дізнаються невідомо коли. Тим часом, тисячі родичів чоловіків, яких окупанти відправили воювати до України не закликають зупинити війну.

Дослівно: "Ворог зараз активно та в насильницький спосіб мобілізує на війну проти власної ж країни мешканців з усіх куточків тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема кримських татар та українців.

ВІДЕО ДНЯ

Ми звертаємось до громадян України, що проживають у тимчасово окупованому Криму: чиніть опір окупанту – не відпускайте своїх членів сімей на війну проти власного ж народу!

Забирайте дітей з військових частин, не давайте їм чинити воєнні та військові злочини, не відправляйте їх на загибель! Бо наша українська армія дає гідну відповідь окупаційним військам!".

Деталі: Кримчан також просять повідолмяти на пошту press.mpuinarcrimea@gmail.com, якщо відомо про факти примусової мобілізації на війну.

Теми: КримвійнаРосіяправа людини
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