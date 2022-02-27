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Оккупанты в Крыму собирают мужчин на войну с Украиной – Крымская платформа

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 18:14

Российские оккупанты в Крыму начали активно забирать мужчин на войну против Украины в составе различных подразделений армии РФ, сообщает "Крымская платформа".

Источник: "Крымская платформа" в Facebook

Дословно: "По нашей информации, в рядах вражеской армии немало мужчин, которых призвали в Крыму, а теперь – бросили воевать против Украины. С родственниками таких военных в Крыму проводятся встречи, их сообщают о возможности получения психологической помощи при необходимости на время фактического участия членов их семей в военных действиях против Украины. Но об этом даже не говорят прямо, утверждая, что они задействованы в какой-то "спецоперации".

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При этом, по имеющейся информации, о местонахождении, физическом состоянии лиц, которые были отправлены на так называемую "спецоперацию", семьи будут уведомлены только после ее окончания".

Детали: По мнению "Крымской платформы", это означает, что о смерти или взятии в плен человека родственники узнают неизвестно когда. Между тем тысячи родственников мужчин, которых оккупанты отправили воевать в Украину, не призывают остановить войну.

Дословно: "Враг сейчас активно и насильственно мобилизует на войну против собственной страны жителей со всех уголков временно оккупированного Крымского полуострова, в частности крымских татар и украинцев.

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Мы обращаемся к гражданам Украины, проживающим во временно оккупированном Крыму: сопротивляйтесь оккупанту – не отпускайте своих членов семей на войну против собственного же народа!

Забирайте детей из воинских частей, не давайте им совершать военные и воинские преступления, не отправляйте их на гибель! Потому что наша украинская армия дает достойный ответ оккупационным войскам!".

Детали: Крымчан также просят слать на почту press.mpuinarcrimea@gmail.com, если известно о фактах принудительной мобилизации на войну.

Темы: КрымвойнаРосcияправа человека
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