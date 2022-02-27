Росія нарешті визнала, що в Україні загинуло більше одного солдата РФ

Міністерство оборони РФ вперше повідомило, що у війні з Україною є "загиблі та поранені" російські солдати.

Джерело: заява представника Міноборони Росії Ігоря Калашникова, яку опублікувало російське інформаційне агентство ТАСС

Пряма мова: "На жаль, є загиблі та поранені наші товариші".

Деталі: У своїй заяві Калашников уникнув точних даних щодо кількості врат РФ і намагався маніпулювати, мовляв, "їх значно менше, ніж в України".

Що передувало: До 27 лютого росіяни не надавали інформацію щодо своїх бойових втрат. Вперше про смерть одного кадрового російського солдата повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.