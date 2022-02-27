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Росія нарешті визнала, що в Україні загинуло більше одного солдата РФ

"Українська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 19:17

Міністерство оборони РФ вперше повідомило, що у війні з Україною є "загиблі та поранені" російські солдати.

Джерело: заява представника Міноборони Росії Ігоря Калашникова, яку опублікувало російське інформаційне агентство ТАСС

Пряма мова: "На жаль, є загиблі та поранені наші товариші".

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Деталі: У своїй заяві Калашников уникнув точних даних щодо кількості врат РФ і намагався маніпулювати, мовляв, "їх значно менше, ніж в України".

Що передувало: До 27 лютого росіяни не надавали інформацію щодо своїх бойових втрат. Вперше про смерть одного кадрового російського солдата повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.

Теми: РосіявійнаУкраїна
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