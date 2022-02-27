У Росії вперше визнали свої втрати в Україні
У Росії визнали загибель російського військового в Україні – кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова, про його смерть повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.
Джерело: Меліков у "РІА Дагестан", російська "Нова газета"
Дослівно: "З величезним жалем сприйняв трагічну звістку про загибель нашого молодого земляка, офіцера російської армії Нурмагомеда Гаджимагомедова".
Деталі: Стверджується, що Гаджимагомедов "з честю" виконав свій військовий обов'язок у ході "спецоперації із "захисту" Донбасу", і "обрав собі непростий і шляхетний шлях захисника миру".
Нурмагомедов служив у 247-му гвардійському десантно-штурмовому Кавказькому козацькому полку ВДВ.
Нагадаємо: Міноборони РФ про втрати жодного разу не повідомляло, тоді як Офіс президента України вранці 26 лютого заявив, що за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон. Українська влада просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії.